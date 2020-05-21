公共遊樂場設計過時經常損壞　申訴署主動調查

房屋委員會轄下的公共屋邨設有超過4500個遊樂場設施，惟有關遊樂或健體設施被指設計過時及千篇一律，而且失修情況普遍，亦有設施損壞多時，但維修進度緩慢，令邨內居民長期無法使用，亦未能滿足現今市民的戶外遊樂和健體需求。申訴專員趙慧賢今日(21日)宣布展開主動調查，審研屋邨遊樂場的保養與維修是否有可改善之處。

趙指，香港公共屋邨的居住人口眾多，屋邨內的遊樂設施是附近居民日常主要的戶外遊樂場地，因此其設施的供應和安全均十分重要。是次主動調查的審研範圍主要針對公共屋邨遊樂場設施的維修與保養機制，包括房屋署對有關設施的日常檢查程序，以及房委會對設施代理商的表現之監管情況等。調查中的遊樂場設施包括兒童遊樂組件和健體器材，希望藉此探討改善整體公共屋邨遊樂場質素的方法。

現時公共屋邨遊樂場大多採用組合式的遊樂設施及活動組件。根據房委會政策，有關設施必須由「房委會遊樂／健體設施代理商參考名冊」中的代理商安裝及維修。日常管理方面，房屋署會定期派職員巡查邨內的遊樂場設施。如發現設施損壞，會按機制通知工程人員和負責的代理商進行檢查及維修。在更新遊樂場設施時，房屋署會要求名冊上的代理商提供新產品的資料和建議，供相關的屋邨管理諮詢委員會考慮，並且會進行公開招標。