任由私樓駁錯渠污水直入大海多年　申訴署全面調查三部門

私人樓宇或單位的污水渠錯誤接駁至雨水渠，導致污水直接流入大海，污染海洋及環境，海濱一帶長期受臭味困擾。申訴專員公署今日(21日)指，初步查訊發現多宗個案歷時數載，問題仍未解決，決定展開全面調查，審視負責的環保署、屋宇署及渠務署的工作成效。

環保署去年曾指，過去5年在維港水質管制區內發現348宗污水渠錯駁個案，當中77%經警告或勸喻後已修正。不過，有4宗在2014年錄得的個案至今仍未糾正，即已拖延至少5年。

申訴專員趙慧賢解釋全面調查的決定，留意到有多宗私人樓宇或私人單位的排污渠被錯誤接駁至雨水渠，以致未經處理的污水直接流入大海，多宗個案的問題持續多年未解決，令污水每日持續排出大海，造成污染，情況不理想，甚至令附近海濱一帶長期發出臭味。

負責跟進的部門中，環保署接獲投訴後一般會展開調查，並檢控違法排污的人士；屋宇署則從樓宇結構安全角度調查，並根據《建築物條例》向業主發出法定命令，勒令對方糾正錯誤接駁的渠管，及對不遵守命令人士提出檢控；至於渠務署是負責支援角色，需例行檢查找出相關個案。公署會從上述三個部門的工作了解有否改善之處。