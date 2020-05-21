D＆G香港前主席涉收177萬非法回佣　遭廉署起訴今午提堂

廉政公署今日(21日)落案起訴1名意大利時裝品牌香港分公司前主席及1名貿易公司經營者，控告他們涉嫌串謀使該前主席收受非法回佣共約177萬港元，以安排將價值逾1260萬港元的「季尾」產品，售予內地1間網上特賣店。兩名被告將於今日下午在西九龍裁判法院應訊。

涉案的54歲Michel Didier Raymond Gonzalez為Dolce & Gabbana Hong Kong Limited前主席，而42歲的蔣加鋒為已結業的魅達網(香港)有限公司(魅達網香港)經營者，兩人同被控3項串謀使代理人接受利益罪名。

時任D&G HK主席Gonzalez負責香港及亞太地區分銷「Dolce & Gabbana」品牌的產品，即衣服、皮具、鞋履、配飾、珠寶及手錶。蔣加鋒為魅達網香港的經營者及主要股東，經營名牌時裝貿易。

其中1項控罪指Gonzalez及蔣加鋒涉嫌於2013年8月1日至2014年1月14日期間，與另一名人士一同串謀，使Gonzalez在沒有合法權限或合理辯解下，從魅達網香港收受1筆40萬港元的非法回佣，作為Gonzalez致使將D&G HK的存貨，售予1間經營網上特賣店的內地公司。該公司售賣多個國際品牌的「季尾」產品，包括「Dolce & Gabbana」。

其餘2項控罪則指，Gonzalez及蔣加鋒涉嫌於2014年7月30日至9月2日期間，以及2015年1月1日至2016年2月23日期間，與上述該名人士一同串謀，就相同目的使Gonzalez在沒有合法權限或合理辯解下，從魅達網香港收受1筆逾77萬元人民幣(折合逾96.2萬港元)及一筆逾40萬港元的非法回佣。