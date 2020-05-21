貿促局前主席涉貪案　16人缺席聆訊延至6月開審

澳門貿易投資促進局前主席張祖榮涉嫌在審批投資和技術移民申請中貪污，案件原定今日(21日)開審，但26名被告中只有10人出席審訊，當中有被告在沒有簽署同意聲明下缺席。初級法院接納檢察院提出押後庭審，案件再延期至6月11日上午9時半開審。

合議庭主席梁鳳明表示，根據刑事訴訟法典，第3次開庭須審理案件，並允許在被告缺席的情況下繼續庭審。由於案件牽涉多名被告及證人，相信所有被告的律師因疫情影響不能離開澳門，法院決定於司法假期期間照常庭審，在8月3日至11日開庭，周六、日(即8月8日及9日)除外。

有被告律師提出剔除案中由廉署人員於內地部門錄取的3份口供，認為口供不合法。合議庭認為，有關口供不屬於法律禁止的證據，強調口供可在聽證中審查，現時沒有必要剔除。

張祖榮被控18項罪名，分別涉嫌1項犯罪集團罪、4項受賄作不法行為罪、1項違反保密罪、3項濫用職權罪、6項清洗黑錢罪、3項財產申報資料不正確罪。案件原定於4月27日開審，但因多名被告缺席延至今日，結果要再押後。