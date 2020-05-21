55%學校擬7月舉行小五呈分試　教聯會促統一處理機制

香港新冠肺炎疫情有所緩和，教育局早前宣布學校分階段復課。香港教育工作者聯會一項針對教師有關復課的問卷調查，發現近80%受訪教師指學校需延後放暑假，主要為中小學的高年級生，近60%人稱需減少課外活動。另有過半數人指學校會縮窄考核範圍，改以學生日常表現評分則有逾45%，近55%受訪小學教師則指學校會在7月6日至10日舉行小五呈分試。教聯會批評教育局復課指引不足，學校操作上有困難，促局方制訂清晰課程指引。

教聯會本月16至19日訪問近500名中小幼教師，包括111名幼稚園、241名小學、106名中學及16名特殊學校教師。調查指出，在調整暑假安排的學校中，35%指會延遲2星期放暑假，近20%至會延遲1星期，另有15%指會在8月才放暑假。至於學生升班安排方面，有逾半受訪教師稱學校會安排全部學生升班，35%人指按復課後考試評決定。

調查亦有超過80%教師指對確保學生有足夠社交距離感困難，逾70%對追回教學進度、協助學生重新商應校園生活及照顧學生學習差異感有大挑戰，更有逾60%指學校已用完教育局提供的防疫特別津貼。另有超過80%教師希望政府可免費為教職員提供新冠肺炎核酸測試。

教聯會副主席林翠玲批評教育局復課指引不足，尤其幼稚園方面，如局方要求學生要有1米距離等，但實際操作上非常困難，希望局方再有一份清晰指引。主席黃錦良亦指近日接獲不少校長及教師就復課方面的查詢，要求局方指引切物模棱兩可，又指現時局方對跨境學童安排復課支援不足。他又稱大部分教師反映對復課感擔憂及有挑戰性，包括學校缺乏兒童口罩及追回教學進度等問題，建議局方統一發放防疫物資並恒常化防疫特別津貼，以及制訂小五呈分試的統一處理機制。

另外，教聯會早前與口罩生產商合作推出本地兒童口罩，現已進入最後評測階段，料6月1日可正式推出供學校訂購，每個收費為2.5港元。