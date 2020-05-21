聾啞司機超速亂切線　認酒駕危駕候懲　　

41歲聾啞汽車美容工人去年凌晨喝酒後，駕車駛至吐露港公路時不但超速，更一度在兩線之間「之」字型地行駛，更橫越兩線停下。一輛密斗貨車隨後駛疑撞上該車，貨車上一名六旬乘客被拋出車外身亡。肇事聾啞司機今（21日）於區院承認危險駕駛及酒後駕駛罪，獲保釋至6月11日等候判刑，期間法庭會索閱其背景及社會服務令報告。

控方指41歲被告許澤晶沒有刑事紀錄，但有數項交通違例紀錄。被告則在手語翻譯協助下自行求情，指自己四歲時因肺炎而成聾啞，事發後深感內疚，一直承受精神壓力。他憶述事發當日喝了三罐啤酒，但他承諾不會再犯，擔心在疫情下失去工作，坦言聾啞人士找工作困難，而他現時工作必須駕駛，希望能保住工作。他的父母及僱主亦有替他撰信求情。

法官則指當時被告的車速相當高，可見他未能適當控制車輛，且其時他體內的酒精濃度超標相當嚴重，亦屬加重刑責的因素。

案情指去年3月24日凌晨，被告駕車以時速約150-160公里在吐露港公路行駛，為超越前車更在兩線間之字型行駛，右前輪曾出現火花，右身車更一度駛上中央分隔路障，橫越兩線才告停下。

其後一輛貨車駛至，車上有兩名乘客，其中一人感到貨車碰撞及聽到聲音，而另一名60歲乘客則被拋出車外。警方到場後，替被告進行呼氣測試，顯示其每百毫升的呼氣中有48微克酒精，超諣訂明限制22微克。

救護員到場，發現被拋出乘客已經死亡，其頭顱骨變形裂開，腦部有組織外露流出，下肢變形。而貨車另一名乘客則被診斷聽力損失及神經功能缺損。