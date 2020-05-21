DSE中史科於賣國試題風波中開考　題目涉抗日戰爭及文革

中學文憑試歷史科早前爆出試題風波，約有6000名考生參加的中國歷史科考試則於今日(21日)展開。早上開考的試卷一有關歷代發展，分為兩個部分，第一部分為必答題，第二部分再分為兩部分，每部分各設3題，每部選答一題。兩部分各有題目涉及近代史，包括張勳復辟、抗日戰爭及文化大革命。

第一部分必答題，首題涵蓋春秋戰國時期，第二題提供的資料有4幅漫畫，其中兩幅與蔣介石有關。另外兩幅為兩張抗日戰爭時期的宣傳品，其中一張寫着「萬眾一心誓滅倭寇」，另一張寫着「華北華中的日軍完全連絡」、「徐州失陷了！」。這試題的其中一條分題，詢問考生是否同意抗日戰爭第二張宣傳品的觀點，並需援引史實作答。

至於選答題甲部，涵蓋上古至19世紀中葉，首三題分別描述漢武帝、隋文帝、唐太宗及明太祖。乙部考核近代史，涵蓋19世紀中葉至20世紀末，第6題有關20世紀初的國民黨，其中有幅漫畫名為「自作孽不可活」，有留辮男子被兩塊大石壓住，一塊寫着「萬歲」、一塊寫着「民國六年七月一日立此鎮壓」。分題問考生此人物是誰，以及剖釋漫畫作者對此人物的看法。

最後一題有關文化大革命，附有兩張漫畫，當中有3個分題要求考生援引史實，描述文革的背景、特點，以及對經濟、文化及政治的影響。