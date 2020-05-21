11名高官為馬會會員　許正宇擁北京會籍入場費逾40萬

政府官員擁有不少高級私人會所會籍，特首林鄭月娥及三司十三局共17人中，便多達11人坐擁賽馬會會籍。其中上任近1個月、以往曾任職駐京辦政務主任的財經事務及庫務局局長許正宇是北京香港賽馬會全費會員，入會費更高達40萬元人民幣(約44.3萬港元)，月費則為1900元人民幣(約2100港元)。他可以使用北京會所設施，以及在互惠安排之下，使用香港部分指定的會員設施，例如可全年使用馬場，許亦是唯一一位享有此身份的問責官員。

根據行政會議成員個人利益登記冊資料，發現林鄭同時身兼賽馬會贊助人及會員，財政司司長陳茂波為賽馬會遴選會員，民望長期「墊司底」、被外間嘲諷為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊是賽馬會會員，政務司司長張建宗則是唯一一位沒有賽馬會會籍的司長。

13名局長中，連同許正宇在內，共有8人擁有賽馬會會籍，包括同樣轉職及履新近一個月的公務員事務局局長聶德權和民政事務局局長徐英偉，運輸及房屋局局長陳帆和食物及衞生局局長陳肇始同屬賽馬會全費會員。發展局局長黃偉綸和教育局局長楊潤雄同是賽馬會會員，而商務及經濟發展局局長邱騰華則為賽馬會遴選會員。