女警涉藉查案索折扣買名牌波鞋　欲買CHANEL手袋遭拒

一名偵緝女警因調查詐騙案件而接觸4名名店女職員，並涉嫌要求她們提供「折頭」作查案的報酬，其中一名時裝公司經理和一名珠寶公司文員則被指向她提供折扣價以購買名牌運動鞋和耳飾，合計價值近7000港元。涉案女警被控4項公職人員索取利益罪及一項公職人員接受利益罪，而涉案經理和文員各被控一項向公職人員提供利益罪。案件今（21日）在西九龍法庭院提訊，各被告暫毋須答辯，裁判官把案押至7月16日再訊，並准各人保釋候訊。

3名被告依次是女警員李倩華（29歲）、時裝公司前部門經理梁慧嘉（45歲）及珠寶公司前文員庄澳琳（31歲）。

控罪指，李分別於2017年11月22日及2018年2月11日，藉警察身份，向梁索取以員工折扣價取得一對GUCCI運動鞋，以及向庄提出以低於市價的價格取得一對耳環。

另她亦被控於2017年9月20日至2018年1月15日，分別向莊詩敏和黃姍姍索取折扣價，以圖取得兩個CHANEL和CÉLINE品牌的手袋及一個童裝品牌的貨品。惟莊和黃拒絕提供該利益。

至於另外兩名被告，則分別被控向李提供以員工折扣價取得運動鞋及耳環。

據悉，涉案運動鞋在員工半價折扣後，價值2450港元，而涉案耳環則是以低於市價兩至三成出售，價值4500港元。