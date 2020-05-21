何君堯嘲泛民「係又吠唔係又吠」　遭反罵「最賤」

立法會今日(21日)繼續延展政府防疫規例修訂期限的擬議決議案，涉及限制8人以上聚集的「禁聚令」等。議案最終於分組點票下，分別獲地方選區以14票贊成、11票反對，以及在功能界別以16票贊成、9票反對，獲得通過。

議員何君堯發言時指，政府以先訂立、後審議訂立法例後，立法會有28日時間進行審議，一旦議會需要更多時間討論或有異議時，可提出延展以延長審議時間。他認為民主派若不滿法例亦可再延展以作討論，批評泛民議員「係又吠，唔係又吠」，言論引來隨後發言的議員尹兆堅不滿，質疑正在主持會議的代主席李慧琼執行議事規則的準則與梁君彥有差異，又指何君堯「最賤」。

何隨即提出規程問題要求尹兆堅收回言論，尹解釋其「賤」字並非意指「賤格」，而是「貴賤」的「賤」，但李慧琼仍要求尹收回言論。尹不滿李未有對何早前的類似言論作裁決，李回應指當時未有議員提出規程問題要求她裁決，議員許智峯隨即要求「扮主席」的李處理，但李反駁「扮主席」的形容違反議事規則。許收回相關言論後，李突然提出暫停會議。會議於約1小時後恢復，復會後多名來自不同陣營的議員再提出多輪規程問題。

議員楊岳橋發言時指禁聚令無科學理據，執法部門胡亂濫發告票，藉此打壓集會自由，卻不指控支持政府的人士聚集，認為不公正的執法態度令民怨上升，理應廢除禁聚令。楊又指委員會由建制派議員組成，笑指建制派開會最有效率，4小時會議應該能審議所有事項，呼籲11位委員同事「畀啲掙扎，畀啲信心」，告訴公眾他們有能力處理，不用加會浪費寶貴議會時間。

議員林卓廷則認為禁聚令是執法部門打壓「黃色經濟圈」的手段，林指曾有警察一日內巡查3次屬「黃店」，嚴重影響餐廳生意。議員譚文豪指警察向互不相識的人濫發告票，形容警方不及幼稚園學生，連從1數到8的能力也沒有。譚引述有警員曾稱在商場的市民違反禁聚令，因市民有共同目的，譚反問共同目的是甚麼，是否指共同呼吸和心跳，直指警方「玩針對」。