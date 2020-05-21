地盤工強姦性侵3女網友囚12年　25歲事主抑鬱想自殺

地盤散工於2018年9至10月期間，先後在大廈梯間性侵犯3名12至23歲的女網友，他早前經審訊後遭裁定強姦、與13歲以下女童非法性交及企圖強姦3罪罪成，今日(21日)於高等法院被判監禁共12年。

法官指24歲被告黃子軒利用Facebook 尋找獵物，且對3名女事主均造成創傷，事後毫無悔意，故沒有任何減刑因素。

法官先引述報告指，被告為人幼稚又頑固，雖然表現得自信滿滿、擅於交際及灑脫，但其實是自尊心脆弱，對性的界線感模糊且態度輕率，重犯風險屬中等偏高。

至於3名女事主現況，其中18歲的X坦言有「好大陰影」，每次回憶起均會發噩夢，並責怪自己當初為何赴會。她因為不想記起事件拒絕接受輔導。

現年14歲Y至今仍感憤慨，每次想起事件均會哭泣自責，但又對使被告入獄感憂心及內疚。報告指Y思緒混亂，有專注力問題且情緒波動，建議接受心理輔導。

至於已25歲的Z是3人中受創傷最大一位，她感到羞恥，出庭作供令她更受折磨，擔心自己的人身安全，她又常常自責，責怪自己軟弱。Z因情緒受影響把情感封閉，有抑鬱徵狀且常出現自殺念頭。事發後她感驚恐不安，沒人陪伴便會拒絕外出，且避免走樓梯。專家指Z有嚴重的壓力反應，社交受影響，須接受心理輔導。

法官判刑指，法官指被告在交友平台尋找獵物，且事主都相當年輕，他強姦X沒有使用避孕套，被判監6年；與Y非法性交監4年半；企圖強姦Z時他最終臨崖勒馬，但考慮Z受創最嚴重 故判他監禁4年半，在考慮刑期整體性因素後，最終刑期為12年。