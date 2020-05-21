不滿港鐵禮頓免責　沙中線分判商提司法覆核

港鐵沙中線工程獨立調查委員會的最終調查報告於上周二出爐，報告裁定港鐵及工程承建商禮頓，須對各自管理和監察系統出現嚴重失誤負責。不過沙中線分判商中科興業不滿該份調查報告，認為委員會沒有履行其職責，故於今早(21日)到高院入稟申請司法覆核。

中科興業董事總經理潘焯鴻今早於高院外表示，因為調查委員會並無跟足其職責範圍調查，故報告總結屬武斷且不可信，要求法庭推翻報告，並指示重新調查。

潘指中科是事件的「吹哨者」，並不接受最終報告結論。因為報告雖然譴責港鐵、承建商禮頓及政府，但實際上卻是「明鬧暗幫」，為港鐵及禮頓「兜返」，協助他們免於承受民事及刑事責任。

潘認為委員會是阻止抽出罪犯、且對承建商違約視而不見，更利用數據誤導公眾，他們又未有跟進剪鋼筋工人的身份，更查不到是誰命令剪鋼筋及所涉及規模。而他估計近4成螺絲帽接駁位沒有被調查，擔心影響公眾安全。

潘坦言，是次司法覆核成功機會不高，但他仍希望能尋求公義，估計是次申請司法覆核的律師費需要約100萬港元，而早前進行眾籌則已籌得約80多萬港元，故中科需自費約10多萬港元。