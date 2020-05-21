汽油牌價與入口價差距7年增近倍　加多減少車主捱貴油

國際油價跌至新低，紐約期油4月底更一度跌至每桶近負40美元的歷史性新低，然而香港車用燃油價格仍然高企。消費者委員會指，凸顯本港燃油市場長久以來存在高油價、低透明度，甚至質疑油公司之間是否存有「合謀定價」之嫌。消委會認為油公司應披露更多有關成本和銷售數據，長遠而言，消委會亦建議政府再次就燃油市場作政策研究，檢視利弊和作出規劃。

消委會今日(21日)發表有關車用燃油價格監察分析研究，根據2013年至2020年首季的數據，發現牌價與布蘭特原油價及進口價差距增近倍，上升了85.2%。其中在2020年3月，錄得2組數據的每月最大差距，分別為每公升9.48港元至8.44港元，在7年間，牌價相對布蘭特原油，和汽油進口價之間的差距不斷擴大。除2014年外，7年間牌價存在「加多減少」現象。

根據消委會油價數據庫的資料，過去7年，5間油公司汽油牌價相同的日數的比率，除 2015、2016及2018年外，其餘年份均呈上升趨勢。在2019年，各油公司油價一致的日數比例較之前一年增加了14.5%，達86.8%，而在2020年首季，更進一步攀升至92.3%，為歷年新高。

自2000年中期本港車用燃油市場引入2個新的競爭者，令原來3個主要營辦商的油站數目份額，由1998年超過93%降至2020年下半年約67%。然而近年油公司之間的燃油零售價愈趨一致，加深公眾對汽油牌價是否公平合理的疑問。

消委會副主席鄺祖盛指出，儘管油公司提供繁多的折扣優惠，但種類非常複雜及混亂，消費者要自行計算才能取得最抵的優惠。以實際金額計算，消費者購買車用汽油時每公升仍然要支出更多。建議消費者多比較價格及不同折扣優惠。油公司應直接下調汽油牌價，及發布更多成本及銷售資訊以增加透明度。

消委會亦建議政府再次就燃油市場作政策研究，檢視利弊和作出規劃，更頻密及更詳盡地發放燃油進口價資料。競委會作為監管市場競爭的法定機構，可考慮賦其權力，對燃油市場進行調查。