在遭破壞輕鐵站附近被截　兩青年否認刑毀罪

港鐵職員去年9月初凌晨時分，發現有人破壞輕鐵青松站的八達通入閘機於是報警，警方隨後在附近截停5名男女，其中兩青年被控刑事損壞罪。兩人不認罪，案件今（21日）在屯門法院開審。辯方則表示會爭議被告是否就是犯案人。

兩名男被告依次是22歲地盤工人吳兆軒和23歲無業漢霍啟峰，他們同被控於去年9月8日，在輕鐵青松站內毀壞一部八達通入閘機。

港鐵助理經理黃家偉供稱，當晚凌晨2時許巡經青松站附近時，看見有3名相信是男子的人聚集，他們均穿上深色衣服戴上口罩。他暗中觀察，未幾聽到青松站方向傳來敲擊聲，於是向控制中心匯報，同事遂廣播作出警告，3人亦隨即向建生邨的方向離去。

控方在庭上播放月台的閉路電視片段，顯示當晚3名分別穿着黑色衣服、黃色衣服和灰色衣服的人向入閘機有所動作。

至於反黑組警員梁志明則供稱，他當晚收到消息，得悉有3男2女破壞輕鐵站，於是在建生邨一帶搜索，最終在距離青松站500米的地方截停包括兩名被告在內的3男2女。首被告當時穿着灰色衣服，手持雨傘；次被告則穿上白色恤衫，背囊內有頭套及黃色雨衣。

控方另在庭上播放數段建生邨一帶的閉路電視片段，顯示數名男女經過。裁判官指如控方否想法庭自行辨認片中人是否被告，做法並不理想；辯方則反對控方向法庭描述片段中人的特徵。