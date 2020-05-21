疑瞞樓上吧阻塞逃生門罪證　消防隊長圖阻調查被控

消防處高級消防隊長馮國輝，涉嫌兩度隱瞞尖沙咀一間樓上酒吧阻塞逃生途徑的犯罪證據，他早前否認兩項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，案件今（21日）在觀塘法院開審。被告時任上司供稱，當時被告匯報說，因警方沒有搜證故不會進一步調查，他感到「好奇怪」，並親自聯絡警方了解，便收到警方所準備的現場照片和平面圖。

37歲被告馮國輝，案發時任職高級消防隊長，在消防處牌照及審批總區轄下的防火執法專隊工作，負責處理涉及持牌處所火警危險的投訴。

馮被控於2018年1月17日及24日，隱瞞在尖沙咀和益中心5樓有人阻塞逃生途徑及鎖上逃生途徑的犯罪證據。

據同意案情指，警方先後在2017年12月22日及翌年1月14日巡查涉事「Mimi酒吧」，發現走火通道阻塞及上鎖，並於2018年1月2日及1月16日，將案件轉介給消防處跟進。

時任東方龍分區助理消防區長古健祥作供稱，2018年1月17日收到被告匯報，指警方沒有就巡查酒吧事宜拍照、畫圖及錄取口供，故不會採取進一步行動。不過，警方與消防處早已商討過，一般而言警方在行動時會協助搜證，古於是聯絡被告，吩咐他與警方協調。

至2018年1月24日，被告再次匯報指警方沒有記錄和搜證，他深感奇怪，在同月29日致電給一名姓田女督察了解原因。及至同年2月8日，田便以電郵方式，把兩案的警員口供、平面圖和相片傳給古。