陳凱欣議員身份起爭拗　立會一度暫停會議

立法會下午繼續處理延展數項附屬法例的審議期限，其中議員陳凱欣提出動議，包括多項《2020年預防及控制疾病條例》，因法庭裁定陳凱欣非妥為當選，隨即被質疑能否在會上提出動議，經一輪爭拗後，會議暫停約一小時。梁君彥於復會後表示，如陳凱欣提出上訴，直至終審法院作裁決前，她仍是議員。

在下午約2時半左右，法庭裁定陳凱欣非妥為當選，當時陳凱欣正在會議廳內提出動議，議員莫乃光和鄭松泰隨即提出規程問題，建議立法會代主席李慧琼研究陳凱欣是否仍可提出動議，李慧琼最初指相信立法會法律顧問研究當中，繼續邀請陳凱欣發言，但鄭松泰隨即提出要求休會處理。

陳凱欣表示，相信議員清楚法律程序，有上訴期限，認為李慧琼可理解是否有期限上訴，隨後李慧琼表示會暫停會議處理。

立法會主席梁君彥指，得悉高等法院原訟法庭已裁定陳凱欣為非妥為當選，但他指出，根據《立法會條例》第70A條，原訟法庭的選舉呈請裁定在上訴限期前暫緩生效，同時根據《立法會條例》第65(2)條，陳凱欣可在法庭發出書面判決後14個工作天內提出上訴，因此原訟法庭現時的裁定將暫緩生效至6月10日。

他又指，如陳凱欣提出上訴，直至終審法院作裁決前，陳仍是議員，並指與去年處理前議員范國威和區諾軒的安排一樣。