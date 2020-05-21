八鄉分區指揮官李漢民3間懷疑僭建玻璃屋　已全部拆走

警方元朗八鄉分區指揮官李漢民持有的元朗采茵軒地下單位，日前被揭發3個玻璃屋構築物，懷疑屬僭建，李繼昨日(20日)安排建築工人到場，拆走其中2間玻璃屋後，今日再拆走餘下1間，另清走所有雜物。據悉，他去年5月購入單位時構築物已存在，發現後已即時尋求專業人士協助，但受公眾活動及疫情影響，終在個多月前約好相關人士前來拆卸。

東網記者今日下午現場所見，地下旁邊的3間玻璃屋已拆走，門外有貨車停泊，工人將玻璃門、冷氣機鐵架等雜物逐一搬走。據土地註冊處紀錄，李於去年5月以863萬元購入上址其中一座地下一個單位連車位，該單位建築面積為約1100平方呎，實用面積為約850平方呎，另設前後花園。據悉，有關花園有3間玻璃屋構築物，其中兩間位處前花園，另一間建在後花園。

去年7月21日元朗襲擊事件中，有白衣人持武器追打人，警方被指遲遲未有趕赴現場執法。其中李漢民曾被傳媒追訪，其回應片段在網上流傳。片段中他被問到警員是否「遲到」時，以一句「我睇唔到錶呀」回應，引起網民討論。