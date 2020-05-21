浸大研新幹細胞治療柏金遜症　較傳統治療少致癌風險

柏金遜症是常見的腦神經退化疾病，60歲以上長者是高危一族，香港浸會大學發明了一種新的幹細胞治療，研發出可刺激神經幹細胞分化成神經細胞的納米結構，並利用老鼠進行實驗，發現把這些神經細胞移植患病老鼠身上後，會長出新的細胞取代受損的神經細胞，較傳統幹細胞治療更安全，且令柏金遜症狀逐步改善。

浸大表示，柏金遜症成因是腦幹內一個稱為「黑質」的部位出現多巴胺神經元退化，未能產生足夠的神經傳導物質多巴胺，導致身體活動和運動功能受損，常見症狀包括震顫和走路困難。目前此症沒有根治方法，近年的幹細胞療法將幹細胞培養成為新的正常細胞或組織，再移植到病人體內，以取代受損或壞死的細胞組織。不過，傳統幹細胞體外培養方法，有機會增加患上腫瘤的風險。

浸大發明了一種新的納米基質，能誘導神經幹細胞快速地分化為「微型黑質樣結構」，主要由多巴胺神經元組成，能代替腦內「黑質」部位受損或退化的細胞。浸大物理系副教授黃陟峰表示，此方法只需2星期就可以培養出微型腦樣結構，並大幅降低致癌風險。

研究團隊利用患有柏金遜症的老鼠進行實驗，結果顯示在移植後第8周起，所有老鼠的病況均有改善。到第18周，多巴胺神經元重新出現並廣泛分布在老鼠大腦移植位置周邊，且沒有長出腫瘤。相反，沒有得到移植的老鼠對照組，病況則毫無改善。團隊認為此新方法有望治愈人類柏金遜症，將來更有望治療其他不治之症，包括阿茲海默症和某些癌症。