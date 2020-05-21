政府覓地建過渡性房屋　7項目擬建6510單位

運輸及房屋局表示已覓得土地，足夠在未來3年提供合共10000個過渡性房屋單位，當中包括7個深入研議中項目，合共提供6510個單位。最大規模的項目位於大埔，由會德豐、社會服務聯會、樂善堂合辦，提供1800個單位。

其次是新鴻基與聖公會合辦，位於元朗東頭的項目，提供1600個單位。而在大角咀、洪水橋及打鼓嶺的政府土地，擬建1410個單位，由市區重建局提供專業意見，營運機構待公布。另一幅位於元朗錦田的政府土地擬建1000個單位，由建造商會提供專業建議和項目管理支援，營運機構待公布。

新鴻基在元朗錦田及上水古洞擬建400個單位，營運機構待公布。會德豐在屯門及東涌擬建200個單位，營運機構待公布。新世界和要有光在鄰近天水圍西鐵站擬建光村，提供100個單位。

當局向立法會提交文件稱，過渡性房屋專責小組開始在新界一些較大幅的政府土地和發展商提供的私人土地推展數個大型過渡性房屋項目，並已成功獲得專業和法定組織，包括建造商會、市區重建局及房屋協會等支持，向民間團體提供專業意見、項目管理支援。

政府又探討在多幅不會於短期發展的政府、機構及社區用地，提供過渡性房屋的可行性，以滿足餘下的5000個單位目標的土地需求。待時機成熟，專責小組會公布。