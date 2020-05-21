現屆立會第3宗選舉呈請勝訴　陳凱欣隨時失議員資格

前議員劉小麗於2018年欲報名參加立法會九龍西補選，惟當時的選舉主任以她主張港獨為由，裁定其提名無效。高等法院今日(21日)裁定劉小麗提出的選舉呈請勝訴，而在有關補選中當選九龍西議席的現任議員陳凱欣隨即面臨「冇得撈」危機，而這亦是有關補選中第3宗被判勝訴的選舉呈請案件，此前兩宗受裁決影響致「非妥為當選」的區諾軒和范國威亦因而失去議員資格，至於2人的議席至今仍然懸空。

翻查資料，在2018年立法會補選中，當時香港眾志周庭和劉頴匡分別報名參加香港島和新界東的補選，惟被選舉主任取消2人參選資格，及後香港島和新界東的補選議席由民主派的區諾軒和范國威當選。

周庭和劉頴匡後來向高等法院提出選舉呈請並得直，高院裁定從補選取得議席的區諾軒和范國威屬「非妥為當選」，雖然區、范向終審法院上訴，而在14個工作天的上訴期內他們仍保有議員資格，惟終院最後駁回上訴，兩人即時失去議席。雖然區、范為「非妥為當選」，但沒有被追回在任期間的議員薪金。

今次劉小麗的選舉呈請勝訴為第3宗同類事件，即陳凱欣也面臨喪失議員資格的危機。計及2016年在宣誓風波中被取消立法會議員資格的青年新政梁頌恆、游蕙禎、香港眾志常委羅冠聰、劉小麗、姚松炎、社民連梁國雄6人，及區諾軒和范國威在內，若陳凱欣今次決定上訴並被駁回，即今屆立法會會期共有9人失去議員資格，其中梁國雄、區諾軒和范國威的直選議席懸空至今，仍未進行補選。

根據《立法會條例》，每屆立法會任期結束前4個月不得舉行補選，而補選一般會安排在議席出缺後半年內舉行。現屆立法會任期將於今年7月中結束，換言之陳凱欣、梁國雄、區諾軒和范國威等4人的議席將不會進行補選。