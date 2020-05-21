的士車主不滿保費加逾倍　轟保險公司疫情下趁火打劫

有的士車主呻在疫情期間，的士保費被加20%至100%不等。

的士保險費「疫市」狂加，6000輛的士難買保險恐要停工！現行制度下，每輛的士需通過政府驗車，並每年買一次保險才可在道路行駛。多名的士車主大呻疫情下保費被加20%至100%不等，批評保險公司趁火打劫，由於車齡逾17年的士約有6000架，估計被大幅加保費，業界無法負擔，或因而無法營運。

車主兼司機吳先生指，去年的士被第三者撞倒，他成功向對方索償，惟今年汽車保險續保時竟被加逾1倍保費，由2.8萬港元暴加至5.7萬港元，其墊底費亦由1萬多港元增至2.5萬港元。他批評保險公司不公，並無解釋加幅原因，他無法負擔，料保險下月屆滿後無法再營業。

70歲車主發叔擁有的2輛的士車齡約17年，一輛被拒保，另一輛因他年過過68歲及車齡過高，被加附加費及墊底費。車主兼司機陳女士指，全港約有6000架的士車齡逾17年，不少的士在2000年「落地」已被拒保，即使獲續保，保費亦增加20%至100%，保險公司疫情下無理加價猶如趁火打劫。

立法會交通事務委員會主席易志明指出，近年的士保費加幅誇張，去年綜合費用加幅達37.5%，惟運輸及房屋局局長陳帆今年初形容的士第三者保險加幅平穩，易指官員「離晒地，數據滯後又掌握唔到市場」，由於的士保險集中在5間保險公司處理，一間加價便會全行加價，認為政府應加大力度支援業的士業。

該會副主席陳恒鑌則，如6000部舊的士停業，佔巿場三分之一，將導致大批司機失業，市民交通選擇會減少，該會會約見運輸署及相關保險監管部門商討解決方案。