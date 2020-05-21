皇仁公布復課後防疫安排　高低年級學生不同門口放學　

疫情緩和，中三至中五將於本月27日率先復課，傳統名校皇仁書院將安排這些高中年級學生或需從北面球場閘口的側門離開，中一及中二學生放學後需從正門離開，避免人群聚集。暑假安排方面，中一至中三學生延至7月20日開始放暑假，中四及中五學生則會延至7月27日開始，並在7月20日至24日、8月17日至21日上暑期研習班。

根據皇仁書院通告，學生進入學校前須出示體溫記錄表，每人應保持最少1米距離，校方又會安排學生分批小息，避免大量學生在校園聚集。復課後將實施半日制，每堂教學時間縮短至半小時，放學時間將改為下午1時，課室座位不會並排就坐，改以單行方式。

考試季節將近，校方將期末考試改至下月29日至7月10日舉行，中一及中二級考試日數為8日，中三及中四為9日，中五為10日。所有級別的數學科考試將由2份試卷，合併成1份卷，又會取消中英文科說話卷、體育、音樂及視覺藝術科筆試。上下學期在全年的總成績的比重由1:2改為1:1，最後上課日為7月17日。