4月通脹升1.9%雖較3月收窄　食材價格按年勁升14%

政府統計處公布今年4月份消費物價指數，通脹為1.9%，比之3月的2.5%通脹略為收窄，但有關食材的通脹數字仍然高企，錄得14%升幅。政府發言人指，展望本港短期內通脹壓力料會進一步減弱，而在經濟嚴重衰退的情況下，本地成本壓力應繼續緩和，而環球需求急挫，加上近期港元跟隨美元走強，外圍價格壓力料會進一步減退。

統計處表示，4月份通脹幅度較小，是因為去年4月份起，差餉寬免的上限由早前每個應繳差餉物業每季2500港元下調至1500港元，以致出現較高的比較基數；但剔除所有政府一次性紓困措施的影響後，4月基本通脹率為2.3%，較之前1個月的2.6%為低，主要是由於私人房屋租金升幅收窄和煤氣的燃料調整費下跌所致。

各類綜合消費物價指數組成項目中，錄得上升的類別有「食品(不包括外出用膳)」上升14%、「雜項物品」上升2.9%、「住屋」上升1.8%、「外出用膳」上升1.6%、「雜項服務」上升0.9%、「煙酒」上升0.7%和「交通」上升0.1%。至於錄得下跌的類別則為「電力、燃氣及水」下跌18.8%、「衣履」下跌4.4%和「耐用物品」下跌3.1%。

政府發言人表示，由於大部分主要消費物價指數組成項目承受的價格壓力緩和，抵銷了食品通脹輕微上升的影響，基本消費物價通脹率在4月份下降至2.3%。政府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。