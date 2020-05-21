三歲心臟病「小鐵漢」下周再做手術　父母為兒子集氣

小小的身驅來到這個世界，還未牙牙學語，已做過多次心臟手術，幾度在死亡邊緣掙扎求存，患有先天性心臟病的「小鐵漢」Kansas今年已經三歲，下周二（26日）又要再做一次心臟手術，其父母在網上為兒子集氣，希望他平安度過。

Kansas在屯門醫院出世，有嚴重心漏問題，肺動脈狹窄，出生第四日便要進行心瓣修補手術，之後亦做過心臟搭橋手術，幼小的身軀經歷三次開胸，小身軀由鎖骨至肚臍有長長的疤痕，觸目驚心。進行其中一次手術前，醫生曾向他的父母透露成功率只有一成，一度勸父母放棄，讓小鐵漢舒服地離去，但父母無法放棄任何救治機會，最終手術成功，Kansas九死一生地爭氣活了下來。

轉眼已經三歲的Kansas，成長經歷雖與一般小朋友不同，但成長軌迹亦慢慢靠近一般小朋友，曾經滿身插滿喉管的他，捱過多次手術後，今年九月已能入讀幼稚園，早前更專程拍攝穿校服的照片，十分精靈可愛。為了鼓勵兒子，小鐵漢的爸爸早前在心口同樣位置紋了跟兒子疤痕一模一樣的圖形，藉此告訴兒子，會陪伴他成長，與他共同走下去。

Kansas即將進行換人工心瓣手術，其父母今日在facebook專頁「小鐵漢媽媽」為兒子打氣，「你真的大個仔了，爸媽唔喺身邊，你要加油呀！不用怕的，好番就番屋企，你好叻架。」他之後還要做多次單心室手術改善心臟問題，「小鐵漢」的成長路上縱有跌宕，但父母相信他一定能堅強撐下去。