商經局公布海洋公園撥款修訂方案　定位保育減機動遊戲

立法會明日(22日)將繼續審議撥款54億港元挽救海洋公園申請，商務及經濟發展局今日(21日)下午會見傳媒，指會向財委會就撥款方案遞交修訂，將明確教育及保育定位方面，脫離傳統主題公園模式縮減機動遊戲等設施，會透過修訂海洋公園條例框架達致開源。申請文件也會剔除1300萬港元研究重新定位開支。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，經過過去2次的財委會會議及走訪不同團體時有很多有用的意見，除了協助公園渡過難關外，訂立清晰方向更為重要。他指出，海洋公園多年來的教育及保育方向獲認同，是公園最大資本，重新定位更加確定保育優勢，善加利用，未來要突出此優勢。

他續指，機動遊戲方面不會擴張，因需要大量資金興建，維修開支亦是沉重的負擔，周邊的主題公園也挑戰大，故會縮減投資。海洋公園也可善用背山面海地理優勢，爭取發展消閑、度假式發展周邊酒店及景點等。

就此定位，公園需要透過調整營運模式及只能爭取開源節流，需有5方面的額外工作要做，第一會審視財政資金來源；第二是營運模式，可探討票務安排，入場是否能分開收費；第三是探討修例，探討集資發展；第四是土地運用，需要運用園內園外的土地作發展；與周邊地區發展，與南區及其他旅遊地點互相合作，黃竹坑是轉變中的社區，有創意產業，有合作空間。