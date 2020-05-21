將軍澳慈母病女墮樓雙亡　相熟檔主慨嘆諗唔開

將軍澳昨晨(20日)有母女跳樓釀倫常慘劇，疑因照顧長期患病女兒，身心疲累萌生死念的蘇婦(71歲)，生前在旺角花園街179至181號一幢唐樓的2樓經營毛冷店，售賣毛冷、毛線及編織用品等，門外貼有多張以可愛小童及嬰兒為模特兒的商品宣傳海報，營造溫馨氣氛。惟店舖今日(21日)門戶緊閉，無人打理開門營業，只餘一陣淒清寂靜。

有在附近擺檔、與身亡母女稔熟的女檔主稱，不時見到蘇婦與患病的姓黃(41歲)孻女出入，蘇婦性格溫婉善良，對女兒呵護備至，2人經常一同吃飯聊天，關係密切。據她所知，蘇婦經營生意數十年，家中並無財政問題，不解母女為何「諗唔開」同赴黃泉路，對事件感到惋惜難過。

事發於昨晨九時許，蘇婦及黃女曾在新都城都會豪庭二座寓所內發生爭執，蘇婦之後致電家人透露死念。未幾，黃女先走到窗邊一躍而下，蘇婦則在約1分鐘後跟隨女兒跳樓，2人雙雙飛墮大廈對開平台花園，救護員接報到場時，證實母女已經當場死亡。警方在現場未檢獲遺書，經初步調查後，將案件列作自殺協定，交由將軍澳警區重案組跟進。