資助海洋公園非填氹　議員要求交代未來營運成本

政府早前向立法會財務委員會申請約52億撥款，以注資陷入財困的海洋公園救亡。有政黨今日(21日)收到商務及經濟發展局回信，指局方決定放棄海洋公園作為大型主題樂園的定位，公園未來集中保育及教育工作以削減未來經營成本，並配合南區其他旅遊點發展，而信中並無交代政府更改定位海洋公園後涉及未來營運成本的估算。

議員周浩鼎指出，其所屬政黨一直明確要求當局更改公園的定位，認為其作為大型主題樂園不符成本效益，同時要求當局考慮容許公園開拓私人投資。他表示，當局今次白紙黑字交代會修改其定位，但信中未有交代可削減多少經營成本，要求當局再作交代。周又指現有法例限制公園的收入來源，即使當局在信中建議放寬其收入來源，會涉及修例工作，故要求政府推動。

另一議員張國鈞則指，黨內對海洋公園問題有不同意見，關注今次注資公園後其財務非可持續，又不希望相關資助將用作填氹；又擔心未來無自由行遊客後，公園若不改變其定位，將不能負擔其每月逾1億港元的經營成本。他又指，當局在信中交代未來會將公園與南區其他旅遊點配合，發展好相關產業，希望屆時政府會與南區居民做好溝通。至於修例問題，張相信今屆立法會不可能完成相關工作，又希望當局於半年內能交出相關方案