演藝界成被遺忘的失業大軍　工會促設失業津貼

本港失業率高企，失業大軍突破20萬人，工會指港府防疫抗疫基金遺忘演藝及游泳助練等行業，政府資助僱主出糧的保就業計劃亦漏洞百出，容許僱主可要求僱員6月前放無薪假以留住員工名額，「假在業」情況頻生。工會批評當局有心敷衍，促請盡快發放緊急失業現金津貼、對重災行業發放一次性1萬港元現金補貼、並加快開創3萬個臨時職位。

從事演藝行業的雪梨指出，受禁聚令所限，不少登台、商演、舞台劇等均被迫暫停，大批同業減少工時或停工，部分更被裁員，須動用儲蓄過活。她批評港府未有作出援助，令演藝界成為「被遺忘的失業大軍」。化妝培訓導師王師樂亦指出，業內不少員工「餐搵餐食餐餐清」，惟政府僅支援中小學校興趣班導師，冀當局把私營培訓中心導師納入補助範圍。

游泳及潛水教練雲大德指出，當局早前向體育教練提供一次性7500港元補助金，惟受疫情影響，已多月無法開設泳班，亦未知何時能回復正常，批評金額僅是杯水車薪。加上助教不符領取資格，雲批評政府離地、「唔理解行情」。游泳助練Bosco補充，自己無法領取補助金，儲蓄亦幾乎耗盡，冀當局支援。

工聯會「監察政府抗疫基金僱員權益關注組」召集人唐賡堯指出，港府雖擬放寬綜援資產上限一倍為期半年，惟綜援的申請條件、資產限制及金額上與失業援助金有明顯區別，批評政府有心敷衍，直言當局「是否想20萬失業人士都走去申請綜援」。他又指，該會早前向失業人士發放緊急慰問金，並收集到約5000名受惠者的簽名，呼籲當局落實失業現金津貼及研究設立緊急失業援助金。