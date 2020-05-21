4月消費物價指數　按年升2.05%

澳門統計暨普查局今(21日)公布4月份的綜合消費物價指數為103.13，按年上升2.05%，較3月回落0.42%。4月份通脹主因是由新鮮豬肉價格、教育開支等所帶動。

各大類價格指數中，食物及非酒精飲品和教育分別按年上升5.31%及5.14%；通訊和衣履大類則下跌8.93%及4.41%；甲類及乙類消費物價指數分別上升2.15%及2.04%。

與3月的數據比較，4月綜合消費物價指數按月下跌0.16%。其中汽油、電力及石油氣售價回落，令交通和住屋及燃料的價格指數分別下降1.60%及0.22%；另一方面，門診收費上調，帶動醫療大類的價格指數錄得0.37%的升幅。

此外，食物及非酒精飲品的價格指數按月微升0.01%，主要是新鮮豬肉售價上升，但部分食肆推出優惠令外出用膳收費下調，加上水果售價回落，使該大類的升幅放緩。至於甲類及乙類消費物價指數則分別下跌0.15%及0.16%。

綜合消費物價指數反映物價變化對澳門整體住戶的影響，甲類消費物價指數對應約50%住戶，其每月平均開支在12,000至35,999澳門元之間；乙類消費物價指數對應約30%住戶，每月平均開支在36,000至62,999澳門元之間。