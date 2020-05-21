政Whats噏：建制棄權5白鴿唔撐　梁繼昌私人草案被否決

由會計界議員梁繼昌提出嘅《2018年專業會計師(修訂)條例草案》，上次因為佢唔在席，議案不獲處理。私人草案今日（21日）喺立法會恢復二讀，點知大部分建制派議員投棄權票，同埋有民主黨(白鴿黨)議員反對下，最終被否決。

相關草案係禁止冇會計師資格嘅人士、或者唔符合執業要求嘅公司，使用「專業會計師」、或「註冊會計師」嘅稱謂。過往有白鴿黨議員涂謹申反對，認為會對中小企會計事務所，同其他提供合法會計相關服務從業員嘅生存空間，造成嚴重同廣泛影響。

經歷上次甩轆後，梁再次提出恢復二讀，但喺今午會議上，亦有個別建制派議員支持議案，投贊成票嘅麥美娟指有唔少不良財務公司以欺騙、利誘手段去呃人，認為條例草案可加強規管；金融界陳振英就認同修例原意，認為條例草案可以防止罪案惡法，但唔希望出現殺錯良民嘅情況。

議案最終喺分組點票下，分別喺地區直選獲10票贊成、3票反對、12票棄權；喺功能界別則有9票贊成、3票反對、10票棄權，最終都係未獲通過，其中投反對票嘅包括有5位白鴿黨議員同埋勞工界潘兆平。

梁喺會後話之前有做拉票工作，認為可能因為最近嘅政治問題，所以有部分議員唔支持議案，但佢話會再接再勵喎。