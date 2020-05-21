母親節警旺角執法　鄧炳強為傳媒感被冒犯致歉

警務處處長鄧炳強今日(21日)聯同多名警隊高層與4個傳媒協會代表會面，雙方亦討論了5月10日、即母親節，警方在旺角一帶執法的情況。鄧認為當晚發生的事件不理想，對於傳媒感到被冒犯，他以個人身份致歉，並承諾會認真處理和改善，亦歡迎該等協會提供資料，警方會公平公正地調查。

在5月10日下午，港九新界多個商場再度湧現大批黑衣示威者，入夜後示威者更轉到旺角街頭生事，警方出動胡椒噴霧並制服多人，惟期間亦被指粗暴對待記者。

鄧炳強今日在會面中，不單止就傳媒當晚感到被冒犯，他以個人身份致歉，同時又表示，會增加傳媒聯絡隊的人數，以提升在大型公眾活動現場協調傳媒採訪的能力，亦會加強在行動中與傳媒的溝通。

雙方會面歷時2小時45分鐘，會面中亦就各自工作崗位所面對的困難、人員安全、傳媒採訪的安排、協調和識別及聯絡機制等議題交換意見。

在會面結束前，鄧炳強指今次會面只是一個起點，今後會就雙方關注的議題繼續溝通，亦會向前線警務人員傳達與會者的意見和關注，確保在不影響警方行動和人員安全的情況下協助傳媒採訪，期望在互諒互讓的基礎上與傳媒保持良好關係。