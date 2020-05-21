政Whats噏：毛孟靜涉歧視　遭建制議員狙擊

立法會今日展開辯論新民黨議員容海恩(Eunice)提出對民主派議員毛孟靜(毛婆)嘅譴責議案，話對方向懷孕議員作出歧視及侮辱言論。期間毛婆就遭到建制派議員狙擊，鬧爆佢言行令人髮指，仲話佢已經唔係第一次歧視人㗎啦，成日都含血噴人喎！但會議中泛民前後要求點咗6次人數，唔知係咪想重演日前流會，避開處理呢啲譴責議案呢？

話說舊年年尾嘅保安事務委員會上，毛婆以當時正懷孕嘅Eunice即將放產假為理由，話佢唔適宜競逐委員會副主席一職，Eunice就覺得受到冒犯，質疑對方違反《性別歧視條例》。Eunice就話，立法會議員應該以身作則，對歧視唔接受、唔啞忍、唔妥協，批評毛婆言論令人髮指！完全係侮辱女性，缺乏尊重。

議員鄭泳舜(Vincent)發言期間鬧爆毛婆成日歧視人，成件事可以話係有迹可尋。而自己作為平等機會委員會委員，覺得毛婆真係好有問題，如果毛婆道咗歉就算啦，不過佢不但冇咁做，且係冇反省冇收回，仲變本加勵咁攻擊同侮辱，鬧人低智商、侮辱女性，譴責佢當日嘅言行係赤裸裸對懷孕婦女嘅歧視，絕對唔係議員應該做嘅。

Vincent又話，睇返毛婆過往表現，歧視絕對唔係得一次，係有成過百次！成日都聽到毛婆含血噴人。鬧爆佢自稱有國際視野、又自詡熱愛和平，但其實係歧視新移民，激發兩地矛盾；早前內會選舉，又喺大眾面前係咁鬧主席李慧琼；唔單止咁，Vincent仲展示東方日報，話毛婆間屋有僭建！直斥佢車房變住宅，10年未還原！做嘢雙重標準，有口話人無口話自己！

毛婆聽到呢度即刻反擊，話Vincent發言離晒題，不如數返佢小學3年班考試出貓喎。但其實，都要真係做過呢啲事，大家先數到㗎？不如毛婆就乖乖地向Eunice道個歉啦。