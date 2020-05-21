港府民望殘施政難　中方推「港版國安法」解困

「港版國安法」突於反修例爭議一周年前夕及9月立法會選舉前出爐，震撼香港政壇。綜合多方消息指，中方強硬出手，制訂一套適用於香港的國家安全法律，原因是香港近年紛亂不休，港府民望低殘、施政寸步難行，短時間內就《基本法》第23條立法無望，加上泛民主派屢與外部勢力「眉來眼去」，甚至主動邀請外部勢力干預，公然要求制裁主責香港事務的中港高官有關。

香港反對逃犯修例爭議自去年6月爆發，至今仍餘波未了，一方面重挫港府管治威信；另一方面，示威者一幕幕變本加厲行動，包括塗污國徽、焚燒五星旗等公然挑釁中央，挑戰香港一國兩制行為，深深烙印中港高官腦海，自此，建制派要求堵塞香港維護國家安全法律真空的呼聲不絕於耳，為一觸即發的港版國安法輿論戰打下基礎。

另一個擺在眼前的事實是，港府於反修例一役元氣大傷，不單止未能做到行政主導，於立法會推銷政策或申請撥款時屢受泛民挑戰甚至「拖後腳」，由於短中期都無望扭轉港府高官民望低殘的局面，各界都心裏明白，港府於餘下兩年多任期為23條立法，基本上是「不可能的任務」。

此時此刻，雖然距離9月立法會選舉不足4個月，過去政界傳統智慧是港府於選前避免推出具爭議政策及建議，惟因應香港一發不可收拾的亂局，過去半年要求撥亂反正的聲音從未停止，加上涉港事務的中央官員研判，涉及維護國家安全問題刻不容緩，有政界人士指凡此種種促使中方破舊立新，不惜於9月選戰前催生港版國安法，透過納入《基本法》附件三在香港實施，毋須立法會審議，代為解決困擾香港過去20多年的維護國家安全「短板」問題。

至於港版國安法面世的遠因，有政界人士分析可追溯至2014年違法佔領行動爆發，當時已有外部勢力指手畫腳的身影，及至近年，部分泛民的言行已觸碰紅線，不單止公然到海外「唱衰香港」，最近一段時間更上升至邀請外國政府，甚至游說外國政要聯手加入同一陣線出招對香港作出制裁。有政界人士估計中方對於有關觸碰底線的言行看在眼內，研判後見時機成熟，就決定先下手為強，為香港的繁榮穩定及長治久安主動出擊。