出任政制局長滿月　曾國衞承諾努力做好工作

曾國衞出任政制及內地事務局局長至今剛「滿月」，被問及有何感受，以及與之前管理入境事務處又有何不同，曾笑言，時間過得飛快，眨眼一個月時間，對比任入境處處長時，主要負責執行的工作，如做一些安排去便利市民、服務市民，而政策局則要負責政策的制訂及宣傳，要爭取市民對政府的認同、立法會議員對政府的支持，工作性質截然不同。他指自己正努力適應當中，心態亦需要做調整，他感嘆「工作唔等人，埋位就要做，都唔到你話學習適應」，但承諾未來會努力做好工作。

曾國衞又指，過去作為處長時，到立法會的時間確實較少，現時由於在政策的制訂方面，必須獲得議員的支持，便要到立法會與議員打交道，他正慢慢習慣。曾又指，明白議員在討論政策時，會有不同的意見，甚至會有相對較激烈的言行出現，但他認為，只要大家整體為香港好、都希望一國兩制可以行穩致遠、都希望民生經濟各方面發展順利，很多事情都可以求同存異，冀各位議員放下分歧，客觀理性進行辯論，同心協力讓社會盡早回復平靜安寧。