立會換屆選舉將舉行　政制局確保公平公正進行

政制及內地事務局已與警方溝通，確保立法會選舉在公開、公平和誠實的情況下進行。

今年將舉行立法會換屆選舉，面對近日反修例暴力死灰復燃，各界關注政府是否能夠確保選舉能夠公平公正地進行。政制及內地事務局局長曾國衞表示，雖然近期疫情漸趨緩和，但始終不能鬆懈，局方正密切留意最新情況，將會綜合各種因素及情況，全面考慮立法會選舉的具體時間，稍後時間會做最終決定。

曾國衞說，籌備工作暫時以9月舉行選舉為基礎，包括與選舉管理委員會、選舉事務處等合作，物色選舉場地、招聘工作人員、制訂選舉活動指引等，所有工作都在密鑼緊鼓進行中，但具體仍要視乎疫情的最新發展情況而定。

曾指，有鑑於去年區選的種種情況，選管會較早前就今年的選舉安排指引修訂，諮詢公眾意見，而且有關的諮詢工作已完成，現階段正整合確實需要修改的部分，同樣會於稍後時間對外宣布。

至於選舉當日或會出現黑暴，影響選舉情況，他指確實收到多方建議，希望立法會選舉可盡量避免混亂情況，他已就此事與警方溝通，警方亦承諾在選舉周期內加強執法力度，確保選舉在公開、公平和誠實的情況下進行。