政制局將推廣國家憲法及基本法　縮窄社會分歧

香港經歷6年前違法佔領行動及去年中至今的反修例風波後，社會嚴重撕裂，甚至出現「攬炒」情況，年輕新一代被誤導而主張港獨及暴力攬炒，一國兩制受到嚴重衝擊。政制及內地事務局局長曾國衞表示，局方將進一步推廣國家《憲法》及《基本法》的內容及精神，縮窄社會分歧，並鼓勵年輕人到大灣區發展，把握內地發展機遇。

曾國衞認為，歸根究柢，最大的問題是在於大家對一國兩制有不同的理解，他強調，必須謹記先有一國才有兩制，若市民只關注兩制，而忽視一國，問題便會出現，很容易變成港獨，將香港視為獨立政治實體，是不切實際的，而事實上《基本法》亦清楚列明，香港是國家不可分裂的一部分，大家必須承認一國，才有兩制。

至於如何縮窄社會分歧，曾國衞認為要認識《基本法》，甚至母法《憲法》，每位市民都需正確理解其含義，思考國家及特區的關係及該如何共處。正值《基本法》推出30周年，這是一個很好的時候，進一步推廣《憲法》及《基本法》的內容及精神。

當局未來會加強宣傳及推廣工作，包括舉辦展覽、電子平台展覽，介紹《基本法》成立背景、具體精神內容，甚至舉辦論壇、高峰會，並贊助民間團體或非政府組織，進行社區推廣活動，如常識問答比賽、辯論比賽等，同時會製作宣傳短片及紀錄片，通過多方面和多媒體的宣傳，讓市民對《憲法》及《基本法》有更深認識，從而縮窄社會分歧。

曾續指，香港與國家關係密不可分，兩地經濟唇齒相依，現時粵港澳大灣區發展迅速，香港經濟發展有背靠祖國、面向世界的優勢，而大灣區正是國家重點發展項目，局方一直不遺餘力地推動有關發展。

他特別指出，過去一年香港出現前所未有的暴亂情況，加上新冠肺炎疫情打擊，對本地經濟造成沉重打擊，失業情況嚴重，政府亦有跨部門會議研究在疫情過後，本港在大灣區發展的方向，希望更多的香港市民把握大灣區建設所帶來的機遇，融入國家發展，從而創造商機及就業機會。