國歌法下周三恢復二讀　曾國衞：核心精神是尊重國歌

去年1月在立法會首讀及二讀的《國歌條例草案》(下稱《國歌法》)，將於下周三(27日)的立法會大會上恢復二讀辯論。政制及內地事務局局長曾國衞接受東網訪問時表示，明白部分市民對條例存有疑問，甚至有不少誤解，但強調法例旨在讓市民尊重國歌，只要不是在公開、故意、意圖侮辱國歌，就不會觸犯法例，他期望立法會盡快通過《國歌法》，完成特區的憲制責任，看不到任何理由繼續無理拖延立法。他又承諾未來會繼續做好《國歌法》的宣傳工作，使市民加深了解法例的精神和內容。

曾國衞表示，第12屆全國人大常委會早在2017年11月已通過決定，將《國歌法》列入《基本法》附件三。而根據《基本法》第18條的規定，凡列於附件三的全國性法律，須由本港公布或立法實施，故在港實施《國歌法》是特區政府應有的憲制責任。他指，經過1年多的諮詢、收集意見及草擬條例，於2019年1月提交立法會首讀和二讀，相關的法案委員會其後召開了17次會議，歷時超過50小時，期間收集了社會各界不同意見，亦邀請了公眾人士發表意見，終在去年5月完成法案委員會草擬工作。

曾指，若不是立法會內務委員會（內會）拖延長達半年未選出主席，導致內會停擺及立法癱瘓局面，《國歌法》理應已恢復二讀辯論，他樂見近日終於成功選出本年度的內會主席，令內會功能逐漸恢復正常，期望《國歌法》在正式恢復二讀辯論後，議員能夠以理性的態度處理條例草案，並盡快獲得通過，完成特區的憲制責任。

對於有一些市民認為《國歌法》是「限制言論自由」、「洗腦教育」，甚至形容為「惡法」。曾國衞指，明白坊間對立法仍存在不少謠傳或誤解，但強調有關條文本身並不複雜，共有十四條條文、三個附表，核心精神是「尊重」國歌，國歌作為國家的象徵及標誌，希望市民尊重，只要不是以公開、故意、意圖侮辱國歌，並不會負上刑責，故絕對不存在誤墮法網、打擊言論自由等說法，更不會以言入罪，但相反，若故意作出侮辱國歌的行為，以身試法，便須承擔法律後果。

不過，有市民仍擔心在某些情況「踩過界」而不自知，如茶餐廳或酒樓電視機播放國歌時，食客是否須肅立跟着一起唱、球迷在球賽上噓國歌又是否違法等。曾解釋，條例內包涵指引性條文，明確指出奏唱國歌的標準，強調必須在尊嚴的情況下進行，指明參與、出席奏唱國歌的場合，理應肅立、舉止莊重等。不過，如公開、故意作出侮辱國歌的行為，便可能須負上刑責。

曾又指，另附表亦有列明具體場合須奏唱國歌，包括行政長官、行政會議成員、議員及政府官員等出席的就職禮，或重大節日如7.1、10.1的升旗禮等活動。至於如何介定是否違法，曾指需要經過調查、搜證，執法部門或法院方面的舉證要求相當高，需視乎實際情況判定有否觸犯法例。

他續指，指引性條文並無訂明罰則，故上述茶餐廳或酒樓的情況，市民不是出席或參與某場合，禮儀上毋須肅立、舉止莊重，故不構成罪行。他明白市民在遵守法律的同時，亦需要明白不同情況下該如何做，局方未來會繼續進行一系列的宣傳工作，透過媒體向公眾多加解釋，甚至通過情景設定等，令市民更容易明白，從而釋除疑慮。

立法會即將恢復二讀辯論《國歌條例草案》，曾國衞希望立法會議員客觀理性的審議條例，完成特區的憲制責任，「既然我們支持一國兩制、擁護《基本法》，而國歌是『一國』的象徵及標誌，應該被尊重並提倡，市民亦有責任履行」，他呼籲議員支持通過條例草案，讓政府盡快完成憲制責任，讓市民知道如何適當地尊重國歌。