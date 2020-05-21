澳門2009年通過23條立法　港府拖足17年

本港於2003年推出23條立法，最終觸發50萬人上街抗議而宣告撤回。

香港和澳門兩地特區政府皆要承擔為《基本法》第23條立法的憲制責任，而本港於2003年推出23條立法，即觸發50萬人上街抗議而宣告撤回。相反澳門則於2009年自行通過23條立法，並於2018年設立維護國家安全委員會。

23條清楚訂明由香港自行就維護國家安全進行本地立法，惟沒有清楚列明立法時間。2003年時任特首董建華曾力推23條立法，立法建議包括對叛國罪、分裂國家行為、煽動叛亂案、顛覆國家罪及竊取國家機密等行為作出明確及清晰的界定，並建議賦予政府權力，允許以危害國家安全為由取締民間組織。

有關建議惹起爭議，市民及民主派擔心立法後會削弱港人的人權和自由，加上沙士疫情及經濟不景等情況，觸發50萬人上街抗議，再加上時任行政會議成員田北俊倒戈反對，港府被迫宣布撤回23條立法。

反觀澳門則於2009年通過23條立法，其後亦通過一系列措施，以進一步鞏固維護國家安全的機制，例如於2016年立法會選舉法修改法案中增加「防獨」條款；及後在2018年設立維護國家安全委員會，由特首出任主席，而委員會是協助特首就澳門維護國家安全事務進行決策，並負責執行統籌工作的機構，但並非執法部門。