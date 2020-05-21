「港版國安法」生效後　黎智英勢必難逃法網

一直被外界稱為「漢奸黎」的壹傳媒黎智英，多年來透過其旗下出版刊物鼓吹及策劃多項反中亂港活動，甚至到海外唱衰香港。隨着「港版國安法」生效在即，屆時禍港賣港多年的黎智英勢必難逃法網。

其中，黎智英被揭發於2012至2014年間，多次向民主派人士及政團秘密捐款合共逾4000萬港元，而收受捐款的立法會議員未有向立法會申報，令人懷疑黎藉該筆「政治黑金」策劃及支援2014年9月爆發的違法佔中。

事實上，黎於佔中期間，幾乎每日都現身金鐘佔領區，公然參與違法活動，恍如「幕後黑手」。儘管罪證確鑿，但黎至今未就「政治黑金」案和「佔中」案被檢控，令到市民質疑黎是否擁有「司法保護傘」，而黎近期亦有多次參與未經警方批准的政治遊行，繼續走在亂港最前線。

除了在港搗亂，黎亦熱衷於到海外唱衰香港，曾多次前往美國與當地政要會面，密謀「攪局」，甚至獲美國副總統彭斯和美國國務卿蓬佩奧接見。日前，與黎關係密切的蓬佩奧忽然在記者會上宣稱正注視香港的自治情況，指黎及其他民主派人士近日被捕一事，令人難以評估香港是否仍然享有高度自治。