今年首季網上商業騙案損失達6320萬　76%涉口罩騙案

新冠肺炎疫情肆虐全球，本港今年首季涉及網上商業騙案的損失高達6000萬港元，較去年同期大幅上升5倍，其中76%的損失涉口罩騙案。警方留意到有騙徒藉新冠肺炎為名，在網上註冊與真實公司非常相似的域名，聲稱有大量口罩出售，有受害公司不虞有詐，損失逾2000萬港元。

另外，不少市民近期在家工作依賴電郵溝通，有騙徒以遠端形式以釣魚網頁，將木馬程式植入員工的電腦內，然後入侵所屬公司的網絡系統，冒認公司管理層發假冒電郵給屬下同事要求匯款，有公司損失金額達1800萬港元。

警方數字顯示，本港今年首季有2476宗網上商業騙案，較去年同期的623宗上升3倍，其中80%案件為口罩騙案，損失金額為6320萬港元，較去年同期的1030萬港元大幅上升7倍，其中76%損失涉及口罩騙案，達4820萬元。

至於商業電郵騙案，今年首季有153宗，雖較去年同期少，但損失金額高達8.64億港元，則較去同年同期的4.03億元上升1倍，部分案件涉及利用員工的真實電郵地址發出虛假的匯款要求。

警方網絡安全及科技罪案調查科（網罪科）警司林焯豪表示，近來發現到有3種網絡安全犯案手法，其中一種是騙徒在網上註冊與真實公司非常相似的域名，例如將一間售賣口罩的公司所開設的域名後端為「.com.hk」，而不法分子開設的域名後端則為「hk.com」，以偽冒有關公司的網站，並以電郵或網絡連結聯絡受害人，誘使受害人向他們訂購口罩。

網罪科總督察黃靜嫻表示，有受害人任職醫療機構採購工作，於網上發現該外國網站聲稱有口罩出售，故進行大量訂購，其後發現該網站並非真實網站，「例如原本『.com.hk』，佢就『hk.com』令人瞬間看不清楚」，「有案件最後無中招，就係打多一個電話作確認，幸未有損失」。

此外，有電話騙案騙徒利用惡意手機應用程式犯案，誘使受害人下載網上銀行保安軟件，其實是詐騙其個人資料的惡意程式，實際上有2個功能，包括騙取受害人輸入網上銀行帳戶的登入資料及密碼，以及以木馬病毒攔截受害人手機所有電話訊息，令受害人收不到銀行的匯款通知短訊之餘，亦可竊取其銀行帳戶號碼和密碼。此外騙徒還可以截取銀行發出的一次性密碼，以突破銀行保安措施。

另外，警方今年首4個月收集到有關網絡安全的情報中，發現有近8萬個惡意域名，當中有787個是針對香港發動攻擊，絕大部分是在海外註冊。網罪科督察袁熙表示，本月14至20日期間，網罪科透過「馭風行動」，移除713個寄存在香港的釣魚網站及殭屍網絡；有170個域名是利用新冠肺炎病毒為相關主題。當中涉及64宗案件，包括67名本地受害者，涉及損失達784萬元。

對於不少團體最近使用Zoom作辦公會議及學習之用，但其安全性受到質疑，警方建議用家要做好設定，而警方的網絡安全運動就上載數份有關建議設定指引，讓市民做好防衞。