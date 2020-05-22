雷霆20：和勝和兩元老被捕　涉幫派內訌

前日(20日)晚上7時55分，一名35歲有三合會背景的男子，於大圍區一間食肆內，被兩名蒙面男子手持利刀斬傷，其後兩名蒙面男子逃去無蹤，傷者送院治理。警方經過深入的情報分析及資料搜集，相信案件涉及上水區內三合會幫派糾紛及同門廝殺。經調查後，迅速鎖定多名涉案目標人物，並採取拘捕行動。

警方經過深入的情報分析及資料搜集，相信案件涉及上水區內三合會幫派糾紛。經調查後，迅速鎖定多名涉案目標人物，大埔警區反三合會行動組聯同刑事調查隊及警區特別職務隊，於昨日（21日）採取代號「雷霆20」的反罪惡行動，分別於區內拘捕涉案目標人物，以及突擊搜查多處地點，包括非法賭博場所及酒吧。

行動中共拘捕12人，包括6名男子及6名女子，年齡介乎16歲至62歲，涉嫌「傷人」、「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」等罪行，相信與多宗幫派暴力衝突案件有關。被捕男女現正被扣留調查，部分被捕人士均有三合會背景。案件交由大埔警區反三合會行動組繼續跟進調查，不排除會有更多人被捕。

消息稱，被捕人士包括兩名和勝和兩名元老及其手下，相信他們與多宗幫派暴力衝突案件有關。被捕人士將會通宵扣查。

警方強調，打擊三合會活動及其收入來源是警方重點工作之一。警方對暴力採取零容忍態度，必定予以打擊。