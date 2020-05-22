內地學者：「港版國安法」最快半年內完成立法

反修例風波引發的暴亂仍未平息，因應香港或成為國家安全隱患，今日(22日)開幕的全國人大會議議程中，將包括一項全新的「港版國安法」，授權人大常委會制訂一套適用於香港的國家安全法律。南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵表示，經全國人大審議通過後，將由全國人大常委會開展具體的立法工作，一般應當經三次常務委員會會議審議後，再交付表決，而全國人大常委會會議一般每兩個月舉行一次，通常在雙月下旬，會期大致一周左右，如果有特殊的需要，經委員長會議決定可以臨時召集常委會會議，李曉兵表示，意味「港版國安法」的立法程序，最快可能在半年內完成。

身兼基本法委員會委員的經民聯梁美芬表示，暫未收到實際草案的內容，亦未知相關罰則。她指出，23條與《基本法》附件三兩者之間互不排斥，《基本法》第18條列明，人大可將國家安全法納入基本法附件三，不需要經立法會審議，直接在香港實施。由於相關草案由人大常委會擬定內容，常委會每兩個月開會一次，她預料最快可於8月通過草案後在港執行。

身兼基本法委員會成員的港區人大黃玉山表示，按他理解，有關決定將直接在香港實施，而並非透過本地立法進行，有關決定是最高權力機構全國人大，交給常設機構人大常委會，按照中國法律逐步去做，然後在香港實施。他表示，特區政府仍有需要就基本法第23條立法，因為這是憲制責任，但香港自去年6月起，暴力事件嚴重影響民生，國家已經忍無可忍，再不出手將無法扭轉局面，因此有關決定合乎香港發展，亦都是及時和有迫切性。