探射燈：公屋長龍排餐死　上樓遙遙無期

現時有逾25萬人輪候公屋，惟輪候時間持續高企，劏房戶上樓無期。有議員表示，公屋計分制度有改善空間，但關鍵問題仍然是房屋供應不足，促政府加大力度覓地建屋。

截至今年首季，房委會共接獲約15.3萬宗一般公屋申請，及逾10萬宗配額及計分制下的非長者1人申請。現時一般申請者的平均輪候時間為5.4年，遠高於3年的目標；長者1人申請者的平均輪候時間則為3年。蘭姐輪候公屋已有7年，她指房委會每個月都會按輪候人數及建屋進度調整上樓分數，好幾次她以為已夠分上樓，但下個月才發現未達標，空歡喜一場。

「公屋輪候時間長、龜速，已經成為社會焦點，公屋輪候時間好快會由5.4年增加至6年。」議員柯創盛表示，土地供應持續不足、建屋緩慢令全港20多萬戶被迫居住在不適切環境。他指現時計分制度仍有改善空間，但關鍵是如何縮短輪候時間，幫助一般家庭盡快上樓，「若房屋供應充足，計分制度可適時再檢討。」柯促政府加大力度覓地建屋，短期內則應盡快落實過渡性房屋的安排，縮減興建時間和行政程序。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！