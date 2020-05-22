探射燈：業主濫收水電費　政府漠視問題

劏房多沒有安裝獨立水電錶，經常被業主濫收水電費。

數百平方呎的空間被劏分成數個細單位，但並非每個單位都有安裝合規格獨立水電錶，劏房戶經常被濫收水電費。本年初有劏房戶入稟控告業主濫收水電費，最後法庭裁定業主不需賠償，關注團體指問題近年愈趨嚴重。

早前香港社區組織協會發表報告，指劏房業主濫收水電費問題嚴重，每立方米水中位數為15港元，最高達20港元，遠高於水務署每立方米最高收費9.05元；每度電中位數維持於1.6港元，最高2港元，亦高於中電每度電1港元的定價。

「啲業主加水電費係亂咁嚟，冇原因、冇準則地加。」社區組織幹事戚居偉表示，劏房戶被濫收水電費的問題存在多年，但近年情況愈來愈嚴重，估計有99%的劏房業主濫收費用。他又指有業主會自行安裝「讀電器」向住戶按用量收費，收費已高於電力公司，又藉口兩電加價而再增收費用。

戚批評政府多年來對問題視若無睹，促政府正視問題，加強巡查，並為劏房戶安裝獨立水電錶，「只係呼籲係冇用，要嚴懲亂收費嘅業主。」

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