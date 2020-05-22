探射燈：劏房焗如蒸籠　留家抗疫噩夢

去年天文台錄得46天熱夜日數，是有紀錄以來最多熱夜的一年；近日天氣炎熱對全港逾20萬劏房戶更是噩夢開始。東網記者於傍晚時走訪深水埗劏房戶，在室內錄得最高溫度比室外高，惟只靠開窗、開風扇無助散熱，卻礙於高昂電費無法長開冷氣。專家指高溫潮濕的環境有利病菌孳生，亦可致「室內中暑」。關注團體則指劏房設計缺陷令住戶用電量大增，長時間抗疫留家更百上加斤，促政府為低收入家庭提供能源補貼。

日前一個黃昏，深水埗兩間劏房室內溫度錄得最高攝氏32度，較室外至少高5度。「一到夏天，小朋友嘅頭髮經常會濕晒，一日至少要幫佢沖兩次涼。」周太一家四口租住深水埗100平方呎頂層劏房，每月租金4500港元，另每度電收費1.8港元，夏天因經常開冷氣及風扇，他們每月需繳交逾500港元電費。周太表示，電費高昂，僅晚上開冷氣，否則丈夫及孩子無法入睡；白天會開窗及風扇散熱。

任職家務助理的蘭姐獨居同區80平方呎劏房，月租2800港元，每度電收費1.7港元、每立方米水費16港元，故每次使用水電時生怕一不留神用多。蘭姐白天外出開工時，劏房會開窗散熱和通風，惟晚上回到家中，仍然暑熱難耐，加上鄰居開冷氣及煮食的熱風會湧入家中，「真係熱到頂唔順。」

香港社區組織協會早前就劏房或板間房租戶的租金及水電費進行調查，發現20%住戶租金連水電費佔家庭收入逾半，但因疫情期間失業及開工不足，有3%受訪住戶無法繳付。社區組織幹事胡加沂指疫症期間，一家大小長時間逗留在家，預計水電支出將進一步上升。胡又指劏房設計缺陷令住戶用電量大增，早前有天台屋錄得攝氏38度高溫，期望政府將劏房水電費問題納入劏房租務管制研究工作小組的工作範圍內，並為低收入家庭提供能源補貼。

「高溫、潮濕，加上空氣唔流通嘅環境，有利病菌孳生。」天文台前台長林超英表示，當室內溫度較室外氣溫高，濕度又偏高時，隨時出現室內中暑的情況。他認為長遠而言，政府應大量增建公屋，「消滅」劏房；中短期內應支援劏房增加通風裝備。

家庭醫生林永和亦指，當身體受熱過度，排汗等散熱機制不足以降溫時，體溫會不斷上升，器官陸續失調，最終引發中暑，「非戶外地方一樣可以中暑。」他指中暑嚴重者會神志不清、全身抽筋，甚至死亡。

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