全國人大會議未提GDP增長目標　發行1萬億人民幣抗疫國債

全國人大會議周五（22日）早上9時開幕，會議開始前，全體人員為新冠肺炎疫情中犠牲和逝世的民眾默哀一分鐘，隨後由國務院總理李克強宣讀政府工作報告。他在報告中，未有提出全年經濟增速具體目標，主因是全球疫情和經貿形勢不確定性很大。涉台部分，他強調堅決反對和遏制台獨分裂行徑。

李克強在報告中表示，中國在這次新冠肺炎疫情防控中取得重大戰略成果，但當前疫情尚未結束，發展任務異常艱巨。政府要努力把疫情造成的損失降到最低，努力完成今年經濟社會發展目標任務。他表示今年赤字率計劃於3.6%以上，財政赤字規模較去年增加1萬億元（人民幣，下同，約1.1萬億港元），同時發行1萬億（約1.1萬億港元）抗疫特別國債。

他指出，回顧過去一年，中國經濟運行總體平穩，國內生產總值達到99.1萬億元（約109萬億港元），增長6.1%。城鎮新增就業1352萬人，調查失業率在5.3%以下。居民消費價格上漲2.9%。國際收支基本平衡。中國去年經濟結構和區域布局持續優化。社會消費品零售總額超過40萬億元人民幣（約44億港元），消費持續發揮主要拉動作用。先進製造業、現代服務業較快增長。糧食產量保持在6500萬公斤以上。常住人口城鎮化率首次超過60%。

針對涉台事務，李克強表示要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制台獨分裂行徑，完善促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對台獨、促進統一。

當日議程包括一項全新的「港版國安法」，授權人大常委會制訂一套適用於香港的國家安全法律。東網獲得權威消息，法例範圍包括分裂國家丶顛覆中央人民政府丶外國干預及恐怖主義行為，以堵塞香港的國安漏洞，料有關議程下周四（28日）表決，6月商討細節。