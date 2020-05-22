市建局開展2個公務員建屋合作社項目　地盤面積逾2萬平方米

港府今日(22日)刊憲，公布市區重建局會開展兩個項目，分別是土瓜灣靠背壟道/浙江街項目，以及馬頭圍盛德街/馬頭涌道項目，其中土瓜灣項目的地盤總面積達16,473平方米，馬頭圍項目地盤總面積則約5164平方米。

憲報提到，馬頭圍的項目範圍包括馬頭涌道51至77號、盛德街12至34號、及馬頭角道2至4A號內，屬「公務員建屋合作社計劃」下的樓宇、政府土地上的小巷，及周邊部分公眾行人路。

規模較大的土瓜灣項目，其項目範圍包括美善同道59至77號、99至117號、123至133號；美善同道82至128號；靠背壟道153至175號、181至189號等地方。該地盤涵蓋屬「公務員建屋合作社計劃」下的樓宇、部分美善同道及江蘇街、政府土地上的小巷，及周邊部分公眾行人路。

市建局去年應政府邀請，推展公務員建屋合作社樓宇的重建工作，並透露已物色九龍城區兩組適合重建的樓宇，將作為試點計劃。該兩組樓宇預計提供約3000個單位，其中800至900個為公營房屋，預料公營房屋單位部分不會由該局興建，但收購樓宇費用仍由市建局負擔。