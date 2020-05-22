港股急瀉近800點　地產股插水「ATM」捱沽

港股今低開逾500點後跌幅擴大，恒指曾挫796點。

全國人大議程包括「港版國安法」，影響大市氣氛。港股今(22日)低開逾500點後跌幅擴大，恒生指數曾挫796點，低見23,483點，跌幅逾3%；國企指數挫250點，主板成交300億港元。

地產股被拋售，九龍倉置業急挫逾7%，是表現最差藍籌；新世界發展及港鐵跌逾6%；新鴻基地產、恒基地產及長實跌3.7%至5.2%。

「ATM」三大科網股跌幅擴大，騰訊跌2%；阿里巴巴及美團點評跌2.6%及2.1%。小米集團亦跌2.8%。

金融股成跌市火車頭，友邦保險跌3.5%；滙豐控股跌2.5%；工、中、建三大內銀股跌1.2%至1.9%；香港交易所及中國平安跌2%。

港股連日回吐，在今早9時21分，恒生指數開市急挫523點或2.15%，報23,756點，一舉跌穿10、20及50天線，並回補周二(19日)遺留的上升裂口。國企指數低開184點或1.87%，報9,665點。

「ATM」三大科網股全線下跌，騰訊低開1.5%，報427港元；阿里巴巴及美團點評跌0.6%及0.7%。

金融股領跌，友邦保險挫3%；滙豐控股跌2.3%；建設銀行跌2%；中國平安跌1.4%。