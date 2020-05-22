海洋公園債權人為中國銀行　議員質疑公園攞政府錢「冚債」

立法會財務委員會今日(22日)第三次開會審議海洋公園54億港元撥款申請，多名議員要求政府交代海洋公園債務狀況，又質疑公園攞政府錢「冚債」。政府遞交的補充文件首次披露公園的主要債權人是中國銀行，三筆主要的商業借貸來自中銀，全部的還款期都是今年至明年，當中涉及大樹灣水上樂園發展項目。

會上多名議員批評海洋公園過度借貸。議員陳淑莊批評，有近32億港元的貸款今年內就到期，海洋公園應該一早有預見相關情況，但爲何拖延至今天才緊急向財委會申請撥款救亡，質疑公園攞政府錢「冚債」。議員譚文豪批評政府並沒有就三筆貸款做擔保，爲何要幫海洋公園還債？而公園的董事會內竟然有中銀高層在內，質疑兩者是否有關聯，表明反對撥款。

議員朱凱廸批評，不懂撥款是救海洋公園還是中銀。議員梁耀忠亦表示，公園過去已不停借貸，顯示危機已存在，爲何不一早預警。又指珍寶海鮮坊都已經結業，不明海洋公園未來如何聯合周邊一起發展，要求政府交代未來發展的具體內容及方向。

商務及經濟發展局長邱騰華解釋，在正常及好景的情況下，海洋公園有足夠的還款能力，否則不可能再繼續落去。海洋公園董事局副主席劉鳴煒亦指，去年發生的社會事件，加上今年無法預計的疫情，令公園收入不明朗，而根據合約，貸款將於12個月內到期，又澄清該名中銀高層是在16年借貸後才加入董事局。

另外，政府昨日拋出修訂方案，將修例改變海洋公園的傳統主題公園模式並縮減機動遊戲規模。議員張華峰表示，認同接受新修訂方案，但擔心縮減機動遊戲會減低吸引力。邱騰華回應指，機動遊戲面對競爭，維修及投資開支比較大，需要作出調整。有部分將會移除，而重點受歡迎的就會保留。園內增減會考慮市場反應，這類遊戲非完全靠實體基建體驗刺激感覺，未來也可配合虛擬科技體驗。