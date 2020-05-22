港版國安法：草案內容指國安機關可在港成立機構

人大常委會副秘書長王晨今早(22日)簡介涉及香港維護國家安全的草案，內容包括中央人民政府維護國家安全的有關機關，根據需要在香港特區建立機構，依法履行維護國家安全相關職責。另外，明確規定香港特別行政區，應當建立健全維護國家安全的機制、機構和執行機制，以及明確規定行政長官，應就特區履行維護國家安全職責，開展國家安全推廣教育，依法禁止危害國家安全的行為等情況，定期向中央政府提交報告。相關法律將列入《基本法》附件三，再在香港實施。有關草案會交予人大代表討論，並將於下周四(28日)的人大閉幕時表決。

王晨表示，由於反中亂港及外部敵對力干擾，基本法23條立法自2003年受挫以來，法例在香港被別有用心的人污名、妖魔化，有被長期擱置風險。而有關草案就四方面提出制訂法律防範、制止和懲治，授權人大常委會就建立健全特區維護國家安全、法律制度和執行機制；制定相關法律，切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全行為，及外國和境外勢力干預特區事務。

王晨補充指，一國兩制在香港實踐過程中遇到新情況，出現新風險、新挑戰，香港的國家安全風險日益突出，特别去年修例風波以來，反中亂港勢力公然鼓吹港獨、自決及公投等主張，近年一些境外勢力公然干預香港事務，利用香港從事危害中國國家安全活動，嚴重挑戰一國兩制原則底線，嚴重危害國家主權、安全及發展利益，必須採取有力措施予以防範、制止及懲治。他又批評反中亂港勢力公然污損國旗國徽，圍攻中央駐港機構，暴力對抗警方執法，癱瘓政府立法會。

他指出，近年來外部勢力為香港反中亂港勢力撐腰打氣，有關行為嚴重挑戰一國兩制原則、危害國家主權，因此必須採取有力措施，防範制止和懲治。